Yasağı deldiler, hükümeti kızdırdılar
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Serge Aurier ve Moussa Sissoko, ülkede getirilen tedbirlere aykırı şekilde antrenman yaptı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Serge Aurier ve Moussa Sissoko, ülkede getirilen tedbirlere aykırı şekilde antrenman yaptı.
Aurier'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, iki futbolcunun sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana çalıştığı görüldü.
Fildişi Sahilli oyuncu, videoyu daha sonra hesabından kaldırdı.
Tottenham'da daha önce de teknik direktör Jose Mourinho ile 3 futbolcu, Londra'daki bir parkta izolasyon kurallarına uymadan antrenman yaparken görüntülenmişti. İngiltere hükümeti kural ihlali nedeniyle kulüplerin uyarılmasını istemişti.
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