Yasak Elma dizisi için flaş karar
Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Yasak Elma hakkında flaş bir karar alındı.
FOX'un
Medyapım imzalı Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin bayram sonrası sete
çıkması planlanıyordu. Oyuncular ve teknik ekip de hazırlık yapmaya başlamıştı.
Ancak kanal
ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy korona virüs salgınıyla ilgili risk
sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı. Baraj 24 Temmuz'da sete çıkacak.
Diğer
diziler de yaz sonunda çekimlerine başlayacak. Fatih Aksoy "Bu sezon bizim
için bitti artık" dedi.
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