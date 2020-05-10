Yasak Elma dizisi için flaş karar

10 Mayıs 2020 Pazar, 11:24

FOX'un Medyapım imzalı Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin bayram sonrası sete çıkması planlanıyordu. Oyuncular ve teknik ekip de hazırlık yapmaya başlamıştı.

Ancak kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy korona virüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı. Baraj 24 Temmuz'da sete çıkacak.

Diğer diziler de yaz sonunda çekimlerine başlayacak. Fatih Aksoy "Bu sezon bizim için bitti artık" dedi.