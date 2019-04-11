RTÜK'e şikayet edilmişti... Cezası belli oldu

Sağlık Bakanlığı, "sağlık çalışanlarına şiddeti özendirdiği" gerekçesiyle "Zalim İstanbul" adlı dizi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvuru yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanal D'de yayınlanan söz konusu dizinin bir sahnesinde, "hekime ve diğer sağlık çalışanlarına şiddete varan tepkiler verildiği, mesleğe yönelik hakaretlerde bulunulduğu" kaydedildi.

Sağlık çalışanlarının bu tarz yayınlarla yıpratılmaması ve mesleki saygınlığının toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğu vurgulanan açıklamada, bütün toplumun, kurum ve kuruluşların, özellikle de medyanın bu konuda söz ve eylem birliği içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, RTÜK'e başvurularak, söz konusu yayınla ilgili 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli müeyyidenin uygulanmasının istendiği bildirildi.

RTÜK'ten idari para cezası

RTÜK, Kanal D'de yayınlandığı tarihten bu yana 10 bini aşkın şikayet alan "Zalim İstanbul" dizisinin, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği'nin de başvurusuyla yayın içeriklerini inceledi.

Üst Kurul, dizide sağlıkta şiddetin olağan gösterilerek hekimlere yönelik tehdit içeren ifadelere yer verilmesi ve şiddeti özendiren sahnelerin 6112 sayılı yasaya aykırı olduğu kanaatine vararak, Kanal D'ye idari para cezası uyguladı.

FOX Life'a eşcinsel ilişki cezası

RTÜK, 9-1-1 isimli dizide eşcinsel çiftin ilişkilerinin, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle de FOX Life'a 3 kez program durdurma cezası verdi.