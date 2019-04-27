Uçağın kapısını açmaya çalıştı!

30 yaşlarında olduğu düşünülen adam tuvaleti kullandıktan sonra uçağın acil çıkış kapısının kolunu çekmeye çalıştı. Yaşanan paniğin ardından yolcular ve mürettebat genç adamı kontrol altına aldı.

The Sun gazetesine konuşan yolculardan Richard Conyard olayı şöyle anlattı:

“Mürettebattan biri bağırarak durmasını söyledi. Diğer yolcular da bağırmaya ve ağlamaya başladı. Herkes çok korktu.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre adamın iniş gerçekleşene dek kapının önünde bekletildiğini söyleyen Conyard, "Biz de polis gelene kadar koltuklarımızdan kalkamadık" dedi.

Olayda adı geçen havayolu şirketi EasyJet, The Independent’a yaptığı açıklamada, "Kabin basıncı sebebiyle kapının açılması mümkün olmasa da mürettebat olaya hızlıca müdahale ederek uçak inene kadar yolcunun oturmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketi ayrıca kabin ekibinin her durumu değerlendirmek üzere ve uçuşun ve yolcuların güvenliğinin sağlanması için hızlıca hareket etmek amacıyla eğitildiğini belirtti.