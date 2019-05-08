Kaan Tangöze’ye ‘kadına şiddet’ soruşturması

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze'nin 2016 yılında boşandığı eski eşini darp ettiği iddia edilen olay, önceki akşam Beşiktaş'ta meydana geldi. İddiaya göre, Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze'nin şimdiki karısı Kıvılcım Ural'dan hakarete uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Önceki gün Seçkin Piriler'in yanına giden Kaan Tangöze, eski eşinden, şikayetini geri almasını istedi. Ancak Piriler bu isteği kabul etmedi.

DARP İDDİASI

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Seçkin Piriler ve eski eşi arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, tartışma sonrasında Seçkin Piriler 2 çocuğunun gözü önünde darp edildi. Piriler'in solistinin eşi de olayı ayırmak isterken hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Etiler’deki Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne giden Piriler, çocuklarının babası Kaan Tangöze’den şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık kontrolünden geçirilen Seçkin Piriler'in ifadesi üzeri İstanbul Emniyeti'ne bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Piriler'in şikayeti üzerine Kaan Tangöze'nin evine giden polis ekipleri, ünlü şarkıcıyı adresinde bulamadı.

“DARP ETMEDİM”

Farklı adreslerde de polisin kendisini aradığını öğrenen Tangöze, emniyete gitti. “Kadına şiddet” “Hakaret” iddiasıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'e götürüldü. Ünlü şarkıcının ifadesinde “Ben darp etmedim, hakaret uğradım” dediği öne sürüldü. Kaan Tangöze işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Piriler için 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet” kanunu kapsamında koruma tedbirleri uygulanacağı öğrenildi.

ALDATMA İDDİASIYLA BOŞANMIŞTI

Kaan Tangöze, darp ettiği eski eşi Seçkin Piriler'le evliyken Kıvılcım Ural'la aşk yaşadığı iddiaları ortaya çıkmış. İki çocukları bulunan çift bu olayın ardından boşanmıştı.Kaan Tangöze boşandıktan bir süre sonra bu kez Kıvılcım Ural'la evlenmişti.