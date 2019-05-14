Jennifer Lopez Türkiye'de konser verecek

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta'Regnum Live in Concert' kapsamında Antalya'da konser verecek.

Sputnik'in haberine göre Lopez'in evlilik öncesi çıktığı "It’s My Party" turnesinin ön balayının da Regnum Carya'da yer aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna, Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetlerinin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla dünyada Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez, 6 Ağustos'ta Regnum Carya'nın görkemli sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Lopez, bu yılın yeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Ain't It Funny, Love Don't Cost a Thing’in de yer aldığı tüm hit şarkılarını Regnum Carya sahnesinde seslendirecek."