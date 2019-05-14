Şahan Gökbakar’dan ‘Anayasa’lı gönderme

Recep İvedik serisinin Afrika’da geçecek altıncı filmini kasım ayında seyirci ile buluşturacak olan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından siyasi gündeme dair paylaşımlarda bulunmuş ve dikkat çekmişti. YSK’nın İstanbul seçimlerini tekrar etme kararı vermesinin ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’na destek vermiş ve hesaplarından yaptıkları ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirmişlerdi. Çok sayıda ismin benzer paylaşımlar yapmasının ardından hükümet cephesinden sert açıklamalar gelmiş ve bu paylaşımları yapan isimler hakkında suçlayıcı ifadeler kullanılmış hatta fişlenmişlerdi.

ŞAHAN’DAN ANAYASA GÖNDERMESİ

Görüşlerini belirttikleri için üst düzeydeki isimler tarafından yoğun şekilde eleştirilen ünlülerden Şahan Gökbakar, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu ve Anayasının düşünce özgürlüğüyle ilgili maddesini paylaşarak adeta kendilerine yöneltilen bu eleştirilerin anayasal haklarını engellemeye yönelik olduğuna dikkat çekti.