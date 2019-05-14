Sevgilisi intihar eden, oyuncu Yeşim Gül'den ilk açıklama

En son Kanal D'de yayınlanan Yüzleşme dizisinde rol alan Yeşim Gül, eski sevgilisinin evinde intihar etmesiyle bir anda gündeme oturdu. Olay, ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün kredi borcu yüzünden tartıştığı işitme engelli sevgilisi, Serdar Peçen'i terk etmesiyle başladı. Barışmak için Gül'ün evine giden Peçen, iddiaya göre sevgilisini ikna edemeyince camdan atlayıp yaşamına son verdi.

İLK AÇIKLAMA MENAJERİ ARACILIĞIYLA GELDİ

53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisinin kendi evinde ölümü üzerine bir anda sosyal medya hesaplarını kilitledi. Sessizliğini koruyan Gül, menajeri aracılığıyla kamuoyuna açıklama yaptı:

"Sanatçımız Yeşim Gül ile ilgili, müteveffa Serdar Peçen'in intiharına ilişkin basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu üzücü olaya ilişkin olarak yargı süreci devam etmektedir."

"OLAYA HASSASİYETLE YAKLAŞILMALI"

"Öncelikle belirtmek isteriz ki; müteveffa Serdar Peçen'in işitme engelli bir birey olması nedeniyle olaya hassasiyetle yaklaşılması, empati kurulması gereken bir durum söz konusudur. Sanatçımız Yeşim Gül'ün kendi öz yeğeni de işitme engellidir."

"MADDİ YARDIMA İHTİYACI YOK"

"Bu nedenle Sayın Yeşim Gül, Serdar Peçen ile olan iletişiminde bu engelli durumu hassasiyetle gözetmiş ve son derece özenli davranmıştır. Sayın Yeşim Gül, uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak görev yapan, Devlet Sanatçısı ünvanına sahip, topluma mal olmuş bir sanatçıdır. Maddi açıdan herhangi bir yardıma asla ihtiyacı bulunmamaktadır."

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR"

Haberde bahsedilen maddi ve benzeri konularla ilgili olarak Yeşim Gül ile Serdar Peçen arasında hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Müteveffanın ölümünden dolayı Sayın Yeşim Gül'ün büyük üzüntü yaşadığı bugünlerde, yazılı ve görsel medyanın da bu üzüntü ve hassasiyete saygı göstermesi kendisinin en büyük isteğidir.

"YORUMDA BULUNAMIYOR"

"Adli süreç halen devam etmektedir ve bu nedenle yargılama süreci sonuçlanana kadar Sanatçımızın bu konuda yargıyı etkileyecek bir yorumda bulunması yasalara aykırıdır. Durumu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Yeşim Gül, işitme engelli sevgilisi Peçen'den kendisi için kredi çekmesini istedi. Bankadan 50 bin lira kredi çeken Peçen, parayı sevgilisine verdi. Bir süre sonra genç adam, sevgilisine krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca, Yeşim Gül sevgilisini terk etti.