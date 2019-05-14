Aleyna Tilki yeni şiirini paylaştı

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yeni bir şiirini paylaştı.

İşte paylaşımında ‘Öylesine bir insana değil, içimdeki insanlara yazılmıştır’ notunu düşen Tilki'nin şiiri:

Seslenir usulca

Bana katıl… Beni çektiği yer,benim yeni soy adımdır…

Gittikçe içime çeker beni…

Kendi içine de çeker…

Siyah bir kara delik açılır midemde,

Midem dahil hepsi çekilir o deliğe… ‘Bana katıl!'

Neye? ‘Karanlığa‘

Avuçlarımı gösteririm ona

Kan sızar ikisinden de aynı anda

O an sızlar burnum,

Gelecek olanı beklemek gibi… Ne kadar yaklaşırsam ve sarılırsam onunla,

Hissettikce uzaklaşır benden aslında… Hızlanır kalbim,

dudaklarım titrer,

üşürüm farkettirmem

ve farkeder o,

gövdesiyle ateşmişcesine yakar beni

üşür ve yanarım o zaman da… Zaman tek bir kelimedir, yazar bitiririm onu

yaşayıp geçmeden… O kadar anlamsızdır ki zaman,

çünkü onunla başlamak demek ölmektir… Yani ölüyüm şuan ve başladı zamansızlık… Ne derse onu yaparım,

Kelimelerinin ve onun zaferlerinin kölesiyimdir artık…

Koşarım, çoğalırım, uzanırım onun zaferlerine…. O'nun zaferleri, benim vazifemdir…

Yaparım.

Benim aşkım böyledir yani.

Ben ve bendekileri adarım… Adandım, salındım,kayboldum,

Hoş geldim ben… Beni buldun ve buradayım……..

-Aleyna Tilki

(Öylesine ve bir insana değil içimdeki insanlara yazılmıştır..)