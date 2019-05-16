Dizi setinde bıçaklı kavga iddiası

Kadrosunda Ufuk Özkan, Kerem Kupacı, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever gibi isimleri bir araya getiren, TRT1 ekranlarının eğlenceli dizisi Kalk Gidelim'in setinde iki set çalışanı arasında kavga çıktı.

Çekimleri Muğla'da yapılan ve 1 Haziran'da sezon finali yapacak olan Kalk Gidelim dizisinin gece yarısı yapılan çekimlerinde büyük bir olay yaşandı. Dizinin kameramanlarından biri ile aynı sette ses ekibinden bir personel arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Kavgada kameraman, ses ekibinden çalışan elemanı bıçakladı. Yaralanan ses çalışanının da kameramanın da işine son verildiği belirtildi.

Bu saldırının sonrasında sezon finali bölümünün çekimi yapılacak ve Kalk Gidelim dizisi 1 Haziran'da sezon finali yapacak.