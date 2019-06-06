İrem Derici anlattı: Evimin kapısını açamadım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bugün katıldığı bir programda 42 kiloya kadar düştüğü dönemi izleyicilerle paylaştı.

Zor süreçlerden geçtiğini belirten Derici, hastalığını ve hakkında merak edilenleri şu sözleriyle anlattı:

"Su şişesi açamıyordum, evimin kapısını açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. Sadece domatesle besleniyordum. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum. 1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. Sesim gider diye korkmadım, ölürüm diye bir korkum da yoktu. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu. Yoğun bakıma düşene kadar tedavi olmadım. Psikolojik tedavi görmeyi reddettiğim için bu hallere düştüm. Çok korkunç günler geçirdim. Beden düzeldi tamam ama kafa o kadar bozuldu ki… 35 kişilik ekibim var. Hadi ben çalışmadım, hazırdan yerim. Bana yıllarca emek veren ekibim var…Bütün konserler tek tek iptal oldu” ifadelerini kullandı.

ANOREKSİYA NEDİR?

Anoreksiya nervoza, anormal derecede düşük vücut ağırlığı belirtisi ile görülen ve hayatı tehdit eden ciddi bir yeme bozukluğudur. Anoreksiya nevroza bozukluğu olan kişiler, ince kalmak konusunda aşırı takıntılıdır ve hepsi normal kilolarının çok altındadır.

Kaynak: Akşam