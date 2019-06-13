Mehmet Aslantuğ'dan Ahmet Kaya yorumu: Sadece haksızlık değildi...

12 Şubat 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Ödül töreninde Ahmet Kaya'yı hedef alan linç girişiminde Kaya'yı korumaya çalışan isimlerden olan Mehmet Aslantuğ, o gün yaşananları değerlendirdi.

CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Aslantuğ, "Bizim Ahmet ile çok yakın bir dostluğumuz yoktu. 2 kez bir arada olduk. Linç girişiminden sonra Fransa’ya gitti görüşemedik. Onun öncesinde görüştük. Bu tür beyanlardan rahatsız olup, kahramanlık türküleri söyleyen ve memleketin geleceğini, birliğini, dirliğini dillerinden düşürmeyen arkadaşların ne yaptıklarına dönüp bir bakmaları gerek. O zamanki fikrim de öyleydi bugün de öyle" derken, "Ahmet ile bu ülkenin dününü, bugününü, sıkıntılarını, mutluluklarını haftalarca sabaha kadar konuşabilirsiniz. Orada bu linçe katılanlarla bu konuları iki saat bile konuşamazsınız. Bu benim meziyetim değil. Bu toplumun ne yazık ki süzgecindeki sıkıntı. Oradaki reflekse neden olan şey; sadece haksızlık değil, bir muhakeme ve mukayesedir" ifadesini kullandı.