Nurgül Yeşilçay: Ana gibi anayım!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeşilçay, bu kezhavuz başında çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

"ANA GİBİ ANAYIM!"

Çocuklarının evde temizlik yaptığını ifade eden Yeşilçay, paylaşımına "Ben havuz başında takılıyorum. Ana gibi anayım!" notunu düştü.

"EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM"

Yeşilcay, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı görüntülenmişti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey gayet güzel geçiyor. Oğlum Osman'ın da karnesi çok iyiydi. Aynı zamanda evlilik teklifi aldım" açıklamasını yapıp, gülerek evinin yolunu tutmuştu. Nurgül Yeşilçay, bir süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşıyor.