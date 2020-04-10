Yaşamını yitirenlerin sayısı bini geçti

10 Nisan 2020 Cuma, 19:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 98 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 4 bin 747 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 1006 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 47 bin 29 oldu.

BİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL





Bakan Koca, ''2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordusunun kararlılığına güvenin. Virüsü taşıdığı kesin olarak bilinenler tedavi altında. Dışarıda kimin taşıyıp taşımadığını bilmemiz mümkün değil. Virüs aradığı fırsatı hareketli ortamlarda bulunuyor. Kendinizden çok uzak sandığınız halde taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz. Sizde belirti olmaması sizi yanıltmasın, virüsü yenemeyecek kişilere virüsü bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Mücadele siz hangi tarafta yer alırsanız şans o tarafta olacak'' dedi.

VİRÜS HERKESE BULAŞABİLİR





Koca, ''Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Toplum içinde tanısı konmamış hastaların olabileceği, hastalıklarının bir süre sonra farkına varacaklarını unutmayın. O temizlik konusunda çok hassastır, virüs ona bulaşmaz demeyin. Tedbirsiz anların tehlikeli anlar olduğunu unutmayın. Virüs her insana buluşabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak şey tedbirdir'' ifadelerini kullandı.

VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER





Koca, ''Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Trabzon, Rize ve Bursa’da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz'' dedi.

İSTANBUL İÇİN DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 59,5





Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''İstanbul için yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59,5, normal yataklarımız yüzde 50.2. Bu anlamda sorun yok. Türkiye'deki yatak doluluk oranımız yüzde 30.3. Seyrantepe'nin hızla devreye girmesini istiyoruz. Yıl sonu olarak hedeflenmişti. Daha erken olması yönünde gayretimiz var. Bu hafta Başıbüyük, Pendik Eğitim Araştırma Hastanemizi açmış olduk. Önümüzdeki günlerde İkitelli Şehir Hastanemizin bir bölümünü açmış oluyoruz. Yakın zamanda Göztepe'deki şehir hastanemizi açmak için yoğun çaba içindeyiz'' dedi.