01 Mayıs 2020 Cuma, 00:57

Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm dünyada koronavirüs gölgesi altında kutlanacak. Türkiye'de de sendikalar miting düzenlemeyecek, işçilerin talepleri internet üzerinden duyurulacak. Taksim'de 1977 yılında 1 Mayıs'da hayatını kaybeden işçiler için sembolik bir anma töreni yapıldı.

Bununla birlikte 1 Mayıs'ın ilk saatlerinde birçok siyasi, sendika, sivil toplum kuruluşu sosyal medya hesapları üzerinden 1 Mayıs mesajı yayınladı.

SİYASİLER TARAFINDAN YAYINLANAN MESAJLAR

Tüm eşitsizliklere, sömürüye ve salgın hastalık tehlikesine rağmen; daha yaşanabilir bir dünya düşüyle emeğini ortaya koyan, hak ettikleri koşullarda işbaşı yapıp alın teri dökmek için sabırsızlanan tüm emekçilerin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. #Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/d9QfswYZH1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 30, 2020

#1Mayıs'ta tüm sosyal medya hesaplarımızı emekçilerimize ayırıyoruz. Evlerde de olsa coşkulu kutlamalarımızı, taleplerimizi, paylaşacağız... pic.twitter.com/CQ3EW7LRcr — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) April 30, 2020

Yaşamın her alanında üretenlerin, alınteri ile hayata değer katanların, özveriyle günlük yaşam devam etsin diye çabalayanların, hiç tanımadığı insanların sağlığı için gece gündüz çalışan isimsiz kahramanların... tüm emekçilerin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun! pic.twitter.com/uAofu7AGzR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 30, 2020

Herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışarak emeğinin karşılığını alacağı, iş kazalarının ve emekçiye yönelik şiddetin yaşanmadığı umut dolu, sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle, ülkemizdeki tüm işçi ve emekçilerin #1Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı yürekten kutluyorum! pic.twitter.com/hxPJLrH2z3 — Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) April 30, 2020

Yıkılır elbet tahtınız. Bir cumhuriyet kurulur; emekçi de, insan onuru da kurtulur. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın insan onuru! Ekmek ve hürriyet uğruna mücadele edenler dert görmesinler. "..Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle; işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet." #1Mayıs pic.twitter.com/RaYhC0nlXW — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 30, 2020

Adil,özgür,barış dolu bir gelecek işçi ve emekçinin omuzlarında yükselecek.Halka hizmet için alın teri döken çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere tüm işçi ve emekçi arkadaşlarımın bayramı,#1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.#BizBirlikteGüçlüyüz #BizBirlikteYaparız pic.twitter.com/OCTESRvVmA — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) April 30, 2020

SENDİKA VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN YAYINLANAN MESAJLAR

İşçi ve Emekçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs Kutlu Olsun!#1Mayıshttps://t.co/72HbYOHdZw pic.twitter.com/yFdPdYEc0A — İHD İSTANBUL ŞUBESİ (@ihdistanbul) April 30, 2020

??Yaşasın #1Mayıs!

DİSK Yönetim Kurulu Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak!

DİSK'in ve üye sendikalarımızın yöneticileri 1 Mayıs 2020, Cuma günü, saat 09.00'da, Taksim Anıtı'na çelenk bırakmak üzere Beşiktaş/Dikilitaş'taki DİSK Genel Merkezi'nden hareket edecektir. pic.twitter.com/MIuA3UTRI1 — DİSK (@diskinsesi) April 30, 2020

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN MESAJLAR

Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız. pic.twitter.com/5dvF4Nspkk — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 30, 2020

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar; alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz. pic.twitter.com/mTIz7mayz3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 30, 2020

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı



?? https://t.co/nHwaiMOCXi pic.twitter.com/TVn62nu8Kk — Fenerbahçe SK - ??#EvdeKal (@Fenerbahce) April 30, 2020