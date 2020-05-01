Yaşasın 1 Mayıs!

Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle 1 Mayıs meydanlarda ve sokaklarda kutlanamayacak. Bunun yerine bu yıl 1 Mayıs evlerde, balkonlarda ve pencerelerde kutlanacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2020 Cuma, 00:57

Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm dünyada koronavirüs gölgesi altında kutlanacak. Türkiye'de de sendikalar miting düzenlemeyecek, işçilerin talepleri internet üzerinden duyurulacak. Taksim'de 1977 yılında 1 Mayıs'da hayatını kaybeden işçiler için sembolik bir anma töreni yapıldı.

Bununla birlikte 1 Mayıs'ın ilk saatlerinde birçok siyasi, sendika, sivil toplum kuruluşu sosyal medya hesapları üzerinden 1 Mayıs mesajı yayınladı.

SİYASİLER TARAFINDAN YAYINLANAN MESAJLAR

SENDİKA VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN YAYINLANAN MESAJLAR

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN MESAJLAR


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