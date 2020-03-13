Yaşlılar koronavirüs değil, iş peşinde

13 Mart 2020 Cuma, 14:43

Koronavirüs en fazla yaşlıları etkilerken Türkiye'de 60 yaş üstü yurttaşların büyük bölümü evi geçindirmek için ya çalışıyor ya da iş kuyruğunda. Resmi rakamlara göre Türkiye'de 60 ve 65 yaş üstü 34 bin 554 kişi İŞKUR'dan iş bekliyor.

12 BİN 700'Ü KADIN

İŞKUR'un Şubat 2020 verilerinden derlediği bilgilere göre, 55-59 yaş grubunu da eklediğimizde iş bekleyenlerin sayısı 108 bin kişiye dayanıyor. İş arayan 60-65 yaş üstü kişilerin 12 bin 700'ü kadınlardan oluşuyor.

Koronavirüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor. Bu yaş grubunda koronavirüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6'yı buluyor.

Son beş yılda emekli aylığı alıp aynı zamanda çalışan kişi sayısı 55 bin 731’den neredeyse ikiye katlanarak 92 bin 923’e çıktı. Emekli aylığı kesilip çalışan kişi sayısı ise beş yılda 323’ten 1656’ya çıktı. Sigortasız çalışan emekli sayısı ise belirtilmedi.

PRİM ÖDEYEREK ÇALIŞIYORLAR

Emeklilerin bir kısmı Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışmaya devam ederken, bir kısmı da kayıtdışı çalışıyor. Malulen ya da engelli indirimi halinde emekli olan kişinin tekrar çalışmaya başlaması durumunda ise maaşı tamamen kesiliyor.

TL’nin dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 5 civarında değer kaybı emekli maaşlarına yıl başında yapılan zammı da silip süpürdü. 12.3 milyon emeklinin satın alma gücü de enflasyon karşısında eridi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde şubat ayında enflasyon yüzde 12.37'ye çıkarken, emekliye yıl başında yapılan zammın, mutfak enflasyonu karşısında eridiğini de ortaya çıkardı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Türkiye’de ortalama 2 bin lira maaş alan emekliler, Türk-İş’in 2020 Şubat ayı için açıkladığı sadece gıda harcamalarından oluşan 2 bin 257 lirayı aşan açlık sınırının da altında yaşıyor. Kira, ulaşım ve faturaları da kapsayan yoksulluk sınırı ise şubat ayı itibarıyla 7 bin 353 lirayı aşmıştı. Yoksulluk sınırının ise ancak üçte biri gelire sahip emeklilerin her geçen gün hayatta kalma imkânları da daralıyor.