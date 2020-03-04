Yatırımcı, döviz borcunun faizini ancak ödeyebildi
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından sosyal işbirliği ile düzenlenen XII. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde sorunlar masaya yatırıldı.
AVM’lerin fonlaması büyük oranda döviz kredileriyle uzun vadeli olarak yapıldı. Döviz borcu toplam 15 milyar dolar olan sektörün yatırımcıları, bankalara tüm kredi faizi ve geri ödemelerini güncel kur üzerinden dövizle yapıyor. Sürekli yükselen kur da bu borcun ödenmesinde yatırımcıyı zorlamaya devam ediyor. Zirve’de konuştuğumuz yatırımcılar, 2018’den bu yana bu borcun ancak faizinin ödenebildiğini aktardı.
RİSK BANKALARLA PAYLAŞILSIN
Geçen yıl dövizle kiralama yasağı ile rahatlayan perakendecilerin cirolarının arttığını, bunun da tüm sektörü olumlu etkilediğini vurgulayan AYD Başkanı Hüseyin Altaş, “Perakendeci, kur riskini AVM yatırımcısına atmış oldu ama bu riskin bankalarla paylaşılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Nata Holding Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Buğra Tanık ise inşaat ve gayrimenkul sektörünün uzun vadede büyümeye devam ettiğini, ancak kısa vadede küresel büyümeye yönelik kaygıların inşaat üzerindeki riskleri artırdığını, bununla birlikte artan risklerin kısa vadeli de olsa sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
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