Yeni dalga korkusu

20 Mart 2020 Cuma, 05:00

Koronavirüs vakalarının Asya ülkelerinde yeniden yükselişe geçmesi, kıtanın salgını yendiği yönündeki umutlara gölge düşürdü. İngiliz Financial Times’ın haberine göre, Güney Kore, Tayvan ve Çin’in kimi bölgeleri ve Güneydoğu Asya’dan yetkililer, birkaç haftadır artış hızı düşen vakaların yurtdışı bağlantılı kişilerde yapılan testlerle yeniden yükselişe geçmesi üzerine aldıkları önlemleri bir kez daha sıkılaştırdı. Uzmanlar, bu son artışın, Çin’in tam karantina uygulamalarının ve Asya çapında uygulanan sosyal mesafelenme ve yaygınlaştırılmış test kampanyasının da sınırlarını ortaya koyduğunu savundu. Ancak endişe yaratan bu yeni vakaların Avrupa bağlantılı olduğunun da altını çizdi. Dışarıdan geldiği söylenen bu vakaların, Avrupa’da artmakta olan salgından kaçan insanlardan kaynaklandığı varsayılıyor.

Dünyanın gözü, aralık ayından bu yana görülen virüs salgınıyla mücadelede karantina uygulamalarını kademeli olarak sonlandıran Çin’deydi. Ancak Çin hükümetinin istatistiklerine göre, yurtdışı kaynaklı vaka sayısı, iki hafta öncesine kadar 50’nin daha da altındayken hafta başında 155’e ulaştı.

BAŞARI GEÇİCİ

Tayvan, yeni vaka sayısının Asya’da en yavaş yükseldiği ülkelerden biriydi. Ülkede yalnızca 100 vaka doğrulanabilmiş durumda. Ancak bunların arasında, iki haftalık süreçte tespit edilen yurtdışı bağlantılı 31 vaka dikkat çekiyor. Tayvan, daha önce de Türkiye’den dönen 15 vatandaşının 9’unun yapılan testler sonucunda pozitif çıktığını duyurmuştu.

Çin’e bağlı özerk yönetim Hong Kong’da vaka sayısı ise 9 Mart’ta 116’yken 168’e yükseldi. Yaklaşık yüzde 90’lık bu artışın, son zamanlarda kent dışına seyahat etmiş kişilerden kaynaklandığı söyleniyor.

Hong Kong Üniversitesi epidemoloji bölümünden öğretim üyesi Ben Cowling, başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşanan başarının geçici olduğunu vurguluyor. “Şu anda enfeksiyonların kontrol altına alınmasında Avrupa’da bir zorluk yaşanıyor, ancak gelecekte başka bölgelerde de buna şahit olacağız” diyor. Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong da geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bundan sonra daha fazla ithal vaka ve dolayısıyla yeni bir dalga bekliyoruz. Ancak bu seferkinin bir ya da ikiden daha fazla ülkeden geleceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.