Yeni ‘Mad Max’ filmi Furiosa'yı anlatacak ama Charlize Theron oynamıyor

15 Mayıs 2020 Cuma, 09:40

Yönetmen George Miller 2015 tarihli “Mad max: Fury Road”un ardından çekmeyi planladığı yeni filmde öyküyü Imperator Furiosa’nın üzerine inşa etmeyi plnalıyor.

The New York Times’a verdiği bir röportajda yeni filmin bir başlangıç hikâyesi anlatacağını söyleyen Miller ilk filmde Charlize Theron’un oynadığı Furiosa karakterinin gençliğini canlandıracak 20’li yaşlarında bir oyuncu aradıklarını belirtti.

En son Martin Scorsese’nin filminde kullanılan gençleştirme teknolojisiyle aslında 44 yaşındaki Theron rahatlıkla bu rolü üstlenecekken bunu yapmak istemediklerine karar verdiklerini söyleyen Miller “Her şeye rağmen bu yöntemin çok doğru olduğunu düşünmüyorum, henüz o aşamada değil bence” dedi.



Bugüne kadar yapılan dört “Mad max” filmini de yöneten ve 2015 tarihli son filmle En iyi Film ve En İyi Yönetmen Oscar’ına aday gösterilen George Miller halen üzerinde çalıştığı “Three Thousand Years of Longing” adlı filmin ardından Furiosa’yı anlatan filme başlayacak.





