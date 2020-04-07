Yeni pandemi: İşsizlik

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Söz konusu süreçte iş kaybı korkusunun en önemli konulardan biri olduğunu anlatan Öztınaz, “Ekonomik açıdan en zorlu sınavların verildiği bir süreçteyiz. Ve ne yazık ki iş kaybı bu sürecin bir gerçeği olacak” diye konuştu.

Öte yandan Afrika Birliği, kıta genelinde 20 milyon kişinin işsiz kalacağını tahmin ediyor.



