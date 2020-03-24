Yer: Adana... Kolonya içen bir kişi yaşamını yitirdi

24 Mart 2020 Salı, 16:44

Edinilen bilgilere göre, Sarısakal Mahallesi'nde iddiaya göre evinde kolonya içen 52 yaşındaki Vasfi M., bir süre sonra fenalaştı. Eşinin durumu 112’ye bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Vasfi M., kurtarılamadı.

Şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.