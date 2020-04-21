Yer: Bodrum... Yasağı denizde deldiler, cezayı yediler
Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denize açılan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Yasağı delen 2 kişiye cezai işlem yapıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamada olduğu geçen pazar günü, Kumbahçe Sahili açıklarında 2 kişinin lastik botla denize açıldığını gören bekçiler, durumu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na iletti.
İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekibi, belirtilen bölgeye gitti. Lastik botla, balık tutmak için denize açıldıkları tahmin edilen 2 kişiye işlem yapılarak ceza kesildi.
2 kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekibinin gözetiminde lastik botla karaya çıktı.
Video Haberler
- Ozan Güven o tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu!
- Engin Altay'dan Erdoğan'a çok sert sözler!
- Söz verdi: 23 Nisan bayramımızı mutlaka kutlayacağız
- Sosyal mesafede gelinen nokta! Adaya kaçıp yardım istedi
- Trump'tan gazeteciye koronavirüs çıkışı: Sesini alçalt!
- Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada
- Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
- Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı
- Yasak tanımadılar! Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi
- Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar