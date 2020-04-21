Yer: Bodrum... Yasağı denizde deldiler, cezayı yediler

Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denize açılan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Yasağı delen 2 kişiye cezai işlem yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2020 Salı, 11:26

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamada olduğu geçen pazar günü, Kumbahçe Sahili açıklarında 2 kişinin lastik botla denize açıldığını gören bekçiler, durumu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı’na iletti.

İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekibi, belirtilen bölgeye gitti. Lastik botla, balık tutmak için denize açıldıkları tahmin edilen 2 kişiye işlem yapılarak ceza kesildi.

2 kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekibinin gözetiminde lastik botla karaya çıktı.


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