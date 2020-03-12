Yer gök şiddet

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

BM Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı’nın yaptığı sunumun “Yoksulluk Nafakası Araştırması” bölümünde “Nafaka miktarlarının ortalama 370 TL olduğu, yani 2019 yılı ekim ayı itibarıyla 2 bin 558 TL olan asgari ücretin 1/7’sine karşılık geldiği ortaya konmuştur” denildi.

Sunumda, 15-64 yaş grubundan toplam 2 bin 535 erkeğin katıldığı araştırma sonuçları ise şöyle sıralandı: “Araştırmaya katılanlara göre bir kadın için ideal evlenme yaşı 23-24 yaş aralığına denk gelmektedir. Erkekler için belirtilen ideal evlenme yaşıysa iki yaş daha büyüktür (25-26 yaş arası). Katılımcıların dörtte biri kadınların 22 yaşından önce evlenmesini ideal bir durum olarak görmektedir. Yasal evlilik yaşı olarak 18 yaşını belirtenlerin yüzde 52’si bu yaş sınırlamasını düşük bulmaktadır.”

‘ERGENLİĞE GİRİNCE HAZIR!’

“Yasaların izin verdiği yaştan önce yapılan evliliklerin cezası olduğunu düşünenlerin yüzde 8’inin de ‘bu cezaların hiç uygulanmadığı’ görüşünde olduğu” vurgulanan araştırmada, “Katılımcıların dörtte üçüyse cezaların nadiren uygulandığını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 2.5’i erkek çocukların ergenliğe girince evliliğe hazır olduğunu düşünüyorken kız çocuk ergenliğe girince evliliğe hazırdır diyenlerin oranı yüzde 10 olmuştur. Katılımcıların beşte ikisinin çevresinde kızını 18 yaşından önce evlendiren birileri vardır” tespitine yer verildi.

14 BİN 536 ATEŞBÖCEĞİ

Sunumda yapılan 16 günlük denemeye de yer verildi. Kadınlara “Kendinizi güvende hissetmediğiniz yerlere Türkiye haritası üzerinde bir ‘ateşböceği’ bırakın” denildi. 14 bin 536 “ateşböceği” bırakıldı. Yüzde 64’ü kadın, geri kalanı erkeklerden ve cinsiyet belirtmeyenlerden oluştu.