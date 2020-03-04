Yeraltında hak arayışı

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

Çanakkale Yenice’deki Yıldızlar Holding’e bağlı Nesko Madencilik’te çalışan 33 işçi, ücretlerin ödenmemesi, sendikal baskı ve işten atmalar karşısında kendilerini madene kapatarak 7 gündür direniyor.

Madenin açıldığı günden beri ücretlerini düzenli alamayan işçiler, son aylarda maaşlarını tamamen alamadı. 7 gündür yerin 140 metre altında, kendilerini madene kapatan işçiler, haklarını alıncaya kadar direnmeye devam edeceklerini söylüyor. İşçiler, çalışma koşullarının sağlanmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği ortamının oluşturulmasını, maaşların düzenli ödenmesini, birikmiş maaşların ve tazminat haklarının verilmesini ve DİSK’e bağlı Dev.Maden-Sen’e üye oldukları gerekçesiyle işten atılan arkadaşlarının tekrar işe alınmasını talep ediyor.

Direnişe destek vermek amacıyla dün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katılımıyla bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamalarının jandarma tarafından kurulan barikatlarla engellendiğini söyleyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

ÇİZMELER DELİK

“İşçi arkadaşlarımızın çizmeleri delik ve eski, maskeleri zamanında verilmiyor, tulumları değiştirilmiyor, ekipmanları yetersiz, ambülans çalışmadığı için işçiler hastaneye servislerle taşınıyor. Burada bir faciaya davetiye çıkaran işvereni denetleyen yok, hesap soran yok.”

Çerkezoğlu, anayasal hakkını kullanan, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı örgütlenen işçilerin işten atılarak yeni bir suç işlendiğini belirterek “Dev.Maden Sen üyesi olan arkadaşlarımızı istifaya zorlanıyor, etmeyenler işten çıkarılıyor. Ancak bizler de bu hukuksuzluğa karşı direnme hakkımızı kullanıyoruz. DİSK olarak her yerde olduğu gibi Yenice’de de direnen işçilerin yanındayız” dedi.