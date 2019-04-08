Polis Büyükçekmece’de seçmen avına çıktı

AKP’nin Büyükçekmece’de sahte seçmen yazıldığı iddiasıyla İstanbul seçimlerini iptal ettirme isteminin ardından ilçede İdari Mülkiye Müfettişliği’nin talebiyle polis kapı kapı gezerek seçmen avına çıktı. Yaklaşık 200 kişilik polis ekibinin, ilçenin genelinde araştırma yaptığı belirtilirken, soruşturmanın yayılmaması için tutulan tutunağın nüshası verilmeden imzalatılmak istendiği öğrenildi.

Eş için sorgu

AKP’nin talimatıyla üç gündür ilçede kapı kapı dolaşan polis ekipleri önceki gün Metin Çağlayan isimli bir yurttaşın evine gitti. Eşinin Beylikdüzü’ndeki ikametini aldırdığı için polislerin “Neden ikametini aldırdınız” diye sorduğunu anlatan Çağlayan, “Ben 2 yıl önce evlendim. 1 yıl önce eşimin ikametini aldırdık. Önceki gün polisler evimize geldi. Eşimin nerede olduğunu sorarak neden ikametini buraya aldığımızı sorguladı. Ben de evli insanların beraber oturmasından normal ne olabilir diye yanıt verdim” dedi. Polislerin seçmen kaydına ilişkin soruşturma yaptıklarını kaydeden Metin Çağlayan, “İmzalamamı istedikleri tutanakta resmi bir imza görmediğim için imzalamadım. 3 kişilik ekipten sadece biri kimliğini göstererek organize şubeden olduklarını söyledi. İdari Mülkiye Müfettişliği tarafından yönlendirildiklerini belirttiler. Ancak bu durum bana güvenli gelmediği için savcılığa suç duyurusunda bulundum” diye konuştu.

Tutanak verilmedi

11 yıldır 19 Mayıs Mahal-lesi’nde yaşadığını söyleyen Ersin Gürbüz de evine polisin geldiğini anlatarak, “Babam ve annem 5 ay önce sağlık nedenlerinden dolayı ikametini buradan aldı. Bu nedenle soruşturma yaptıklarını söylediler. İkametleri burada olmadığı için oy kullanmadıklarını belirttik. Tutanak imzalatmak istediler. İmzalamadık” dedi. Türkova Mahallesi’nde oturan Halil Koçak da “Evde yoktum. Eşim arayınca gittim. Polis ekibinden kimliklerini göstermelerini istedim. Müfettişin talimatıyla dolaştıklarını söylediler. Ellerindeki tutanağa imza atmamı istediler. Evrakın nüshasını verirsen atarım dedim. Soruşturma yayılmasın diye vermediler. Tutanağı okuyunca imza attım” ifadelerini kullandı. Aynı mahalleden Veysel Fidan da evdekilerin kimlik bilgilerinin polis tarafından alındığını, kendisine de telefon açılarak kimlik numarasının istendiğini söyledi.

Gazetemiz polisin yurttaşlara imzalattığı tutanağa da ulaştı.

Öztrak: Bizim itirazımızla 741 kişinin kaydı silindi AKP’nin Büyükçekmece’de sahte seçmen yazıldığı iddialarına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim öncesi ilçedeki seçmen listelerinin partisinin itirazlarıyla düzeltildiğini söyledi. Öztrak, “Şimdi bir de Büyükçekmece hikâyesi çıktı. Seçmen listeleri 31 Ocak’ta kesinleşti. Beyefendiler neredeymiş? Bu usulsüzlük 354 seçmeni kapsıyor. Biz Büyükçekmece’de 764 kişiye itiraz etmişiz. YSK de bu 354 kişinin olduğu 741 kişinin seçmen kaydını bizim itirazımız üzerine silmiş. Olmayan işlerden ciddi senaryolar çıkarılıyor. YSK bu kumpasın parçası olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'de polis operasyonu

İstanbul Büyükçekmece'de 11 bin 186 seçmenin ikamet kaydının taşındığı iddiası üzerine polis ilçede operasyon başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.