Umutlarını KHK’ye bağladılar

Bağlar ilçesinin ardından Yenişehir, Kayapınar ve Ergani’de seçilen 2 başkan ve 1 de meclis üyesinin KHK ile ihraç edildiğini ileri sürerek, seçilmişlik vasıflarının iptalini istedi.

Bu çerçevede, ilk olarak yaklaşık yüzde 25 oy alan AKP’nin merkez Bağlar ilçesi belediye başkanı adayı Hüseyin Beyoğlu, yüzde 70 oyla seçilen HDP’li Zeyyat Ceylan’ın KHK ile ihraç edildiğini belirterek mazbatanın kendisine verilmesini talep etmişti. Beyoğlu’nun bu hamlesi, diğer AKP’li adaylara da ilham verdi. AKP, merkez Yenişehir ilçesinde yüzde 62.32 oy oranı alan Belediye Eşbaşkanı İbrahim Çiçek ile merkez Kayapınar ilçesinde yüzde 66.35 oy alan Belediye Eşbaşkanı Necati Pirinççioğlu ve Ergani’de yüzde 55.85 oy alan Belediye Meclisi üyesi Müslüm Oktay’ın, KHK ile ihraç edildiklerini belirterek, kamu haklarından yasaklı oldukları gerekçesiyle meclis üyeliklerinin düşürülmesi için YSK’ye itiraz başvurusunda bulundu.

AKP’nin Siirt Belediyesi başkan adayı Ali İlbaş da, HDP’nin Siirt Belediyesi başkan adayı Berivan Helen Işık’ın “Batman Belediyesi’nde işçi olarak görev yaparken KHK ile ihraç edildiğinden mazbata alamayacağına” ilişkin dilekçesiyle İl Seçim Kurulu’na başvurdu.