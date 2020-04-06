Yeşilçam bir tık uzakta

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

YouTube’daki en çok ilgi gören yapımlar ise Yeşilçam filmleri. Nostalji arayan sinemaseverler için kült haline gelmiş eski Türk filmleri, yapım şirketleri tarafından siteye yüklenmiş durumda. O filmlerden bazılarını sizler için derledik.

- Melek Film: Şirketin hesaplarında kategorilere bölünmüş halde yıldız isimlerin filmlerine ulaşabiliyorsunuz. Örneğin Türkan Şoray’ın başrolünü Ediz Hun’la paylaştığı “Yalancı”, Tarık Akan’la yer aldığı “Melek mi Şeytan mı”, İzzet Günay’la oynadığı siyah beyaz “Anasının Kuzusu” gibi filmler bulunuyor. Aynı şekilde Tarık Akan listesinin altında “Gece Kuşu Zehra”, “Üç Sevgili”, “Solan Bir Yaprak Gibi” filmleri yer alıyor.

- Arzu Film: Şirketin 960 bin aboneyle YouTube sayfası Yeşilçam’ın efsane filmlerine ev sahipliği yapıyor. Örneğin sayfaya girer girmez karşınıza “Şaban Oğlu Şaban” çıkıyor. Film, bugüne kadar yaklaşık olarak 28 milyon 500 bin kez izlenmiş. Aşağıya doğru indiğinizde Filiz Akın’ın “Emine”, Türkan Şoray’ın “Sultan”, Kemal Sunal’ın “Salako” filmlerini baştan sona izleme imkânına sahipsiniz. “Hababam Sınıfı” serisi de en çok izlenen filmler arasında yer alıyor. Kemal Sunal’ın yanı sıra Tarık Akan, Münir Özkul, Şener Şen, Zeki Alasya, Kartal Tibet gibi efsane isimlerin birçok filmi de sayfada yer alıyor.

- Fanatik Klasik Film: 1.41 milyon aboneyle bu hesaplar arasında en çok aboneye sahip hesap Fanatik Klasik Film’in hesabı. Sayfada yine klasikleşmiş Türk filmlerini tek parça halinde izleyebiliyorsunuz. Bu filmler arasında Türkan Şoray’ın “Mahpus” filmi, “Cilalı İbo ile Yetimler Meleği”, Cüneyt Arkın’lı “Destan” ve Tarık Akan’ın “Sevgili Dayım”, “Bebek Yüzlü” gibi filmleri bulunuyor. Sayfada ayrıca efsane filmlerden özel sahnelerin yer aldığı kısa videolar yer alıyor.

- Şeref Film: Sayfada Kemal Sunal’ın “Kapıcılar Kralı”, “Yoksul”, “Düttürü Dünya”, gibi filmler yer alırken, Türk sinemasının kült filmi “Selvi Boylum Al Yazmalım” da izlenebiliyor.

- Gülgen Film: Şirketin YouTube hesabında Kadir İnanır’ın efsaneleşmiş “Tatar Ramazan” filmlerinin yanı sıra Cüneyt Arkın’ın “Babanın Oğlu” filmini izlemek de mümkün.

- Gülşah Film: 363 bin aboneli hesapta Kemal Sunal’ın kült filmleri “Sakar Şakir”, “Şark Bülbülü”, “Korkusuz Korkak”, “Sahte Kabadayı”, gibi filmlerini izleyebiliyorsunuz. Ayrıca Rüştü Asyalı’nın “Keloğlan” filmi de tek parça halinde hesapta yer alıyor.

- Murat Film: Cüneyt Arkın’ın “Malkoçoğlu” filmleri Murat Film’in hesabında yer alıyor. Yanı sıra, Arkın’ın diğer filmlerini de izlemek mümkün.

- Sistem Film: Yapım şirketinin 432 bin aboneli hesabına girince ilk olarak sizi Kemal Sunal ve Şener Şen’in başrollerinde yer aldığı 1981 tarihli “Davaro” filmi karşılıyor. (Sinema yazarı Murat Tolga Şen’in tweet’lerinden yararlanılmıştır.)