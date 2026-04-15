Şanlıurfa’da okula saldırıp, 16 kişiyi yaralamıştı… Önceki gün gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elinde pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basan eski öğrenci 19 yaşındaki Ömer Ket etrafa ateş açarak 16 kişiyi yaraladı.

TEHDİT MESAJLARI

Saldırganın sürekli sosyal medyadan okul yönetimine, öğrencilere yönelik tehditlerde bulunduğu, "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak", "Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim" yazdığı görüldü.

Bunun üzerine okul müdürü saldırgandan şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Ket, önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan, sonrasında açık liseye kayıt yaptıran ancak burada da başarısız olan Ömer Ket'in, okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve kin beslediği öne sürüldü.

4 KAMU GÖREVLİSİ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Saldırı sonrası 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı.