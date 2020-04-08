Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı yaşamını yitirdi
Çoğu filmlerde kötü adamı oynayan, özellikle Cüneyt Arkın'ın dövüş sahnelerinde gözlerimizde canlandırdığımız Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çoğu filmlerde kötü adamı oynayan 79 yaşındaki Cevdet Balıkçı bugün sessiz sedasız defnedildi.
CEVDET BALIKÇI KİMDİR?
1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Cevdet Balıkçı, 1963'te 'Aşka Vakit Yok' filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Genellikle mafya babalarının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi.
230'a yakın filmde rol alan oyuncu, Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar çok sayıda sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.
Cevdet Balıkçı'nın filmlerinden bazıları:
Killing Uçan Adam'a Karşı (1967), Kızıl Maske (1968), Kan ve Kurşun (1970), Umudumuz Şaban (1979), Şark Bülbülü (1979), Gerzek Şaban (1980), Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Gırgıriye'de Cümbüş Var (1983), Sosyete Şaban (1985), Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (2005)
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