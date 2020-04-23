Yıldırım isabet eden 3 kişi yaralandı
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Gümüşpınar köyünde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İlçenin Gümüşpınar köyünde çobanın getirdiği hayvanları ahıra götürmek için köy dışına çıkan Kerem Çelik (17), Barış Aksaç (18) ve Eren Sökemen'in (17) bulunduğu alana yıldırım düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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