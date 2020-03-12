YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Eğitime ara verilecek mi?

12 Mart 2020 Perşembe, 12:24

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda sunum yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Saraç, "Büyük şehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacacağını düşünüyoruz dedi"

YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamasından satır başları:

"Olası bir tatilde yüzbinlerce üniversite öğrencisi memleketlerine memleketlerine dağılacak, bu hareketlilik riskli de olabilir"

"Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmemesi konusunda devlet kararına uyacağız"





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