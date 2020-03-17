‘Yönetici sorumluluk’ için yeni paket sundu

17 Mart 2020 Salı, 06:00

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez şunları anlattı: “Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler oldukça büyük riskler üstleniyor. Hatalı yönetsel kararlar doğrudan şirketlerin kâr kaybına yol açabiliyor, daha da önemlisi özellikle halka açık şirketlerde geri dönüşü çok zor olan itibar kaybı ile karşı karşıya kalınabiliyor. Bu çerçevede yönetim kurulu ve yöneticilerin üstlendikleri bu risklerden doğan sorumluluklarını güvence altına alan ürünümüz, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere çok uygun primlerle önemli bir güvence sağlıyor.”

SEKTÖRDEN

- Aksigorta’nın, A.C.E Awards’ta “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti - Elementer Sigorta A Kategorisi”nde “Gold” ödülünün sahibi olduğu açıklandı.

- Ahmet Ali Bugay, Euler Hermes Türkiye Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) oldu. Bu görevi yürüten Özlem Özüner ise şirketin İngiltere ile İrlanda Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Direktörü olarak atandı.

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- Katılım Emeklilik sağlık ürünlerini “Katılım Sağlık” markası altında topladı. Genel Müdür Ayhan Sincek, “Türkiye’nin ilk ve tek katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçirdik” dedi.