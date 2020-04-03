Yüksek mahkemede denge bıçak sırtı

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine kendisine gönderilen üç aday arasından Yargıtay üyesi Basri Bağcı’yı seçti. Böylece Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla AYM’ye atadığı üye sayısı 6’ya yükseldi.

Bu atamayla 16 üyeye sahip AYM’deki denge bıçak sırtı olurken, “iktidarın taraf olduğu” kritik davalardaki kararların artık 8’e karşılık 8 oyla sonuçlanması bekleniyor. Eşitlik durumunda oyu 2 sayılan AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın tavrı bu süreçte belirleyici rol oynayacak. 65 yaşında olan AYM Başkanvekili Recep Kömürcü; anayasa gereği bugün itibarıyla emekliye ayrıldı. Yargıtay Genel Kurulu’nda geçen ay yapılan seçimde Yargıtay üyeleri Basri Bağcı, Bilgin Başaran ve Eyüp Sarıcalar en çok oy alan üç aday olarak Erdoğan’ın önüne gönderildi. Bu seçimde, Bağcı 174, Başaran 79, Sarıcalar ise 47 oy aldı. Erdoğan, tercihini Basri Bağcı’dan yana kullandı. Bağcı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaparken, Yargıtay üyesi seçilmişti. Geçen ay yapılan seçimde başkanvekilli olan Kadir Özkaya, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, Selahattin Menteş ve Basri Bağcı, bizzat Erdoğan tarafından AYM üyeliğine getirilen isimler oldu.

GÜL’ÜN ATADIĞI DA 6 KİŞİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Başkan Zühtü Arslan, üyeler Burhan Üstün, Engin Yıldırım, Muammer Topal, Hasan Tahsin Gökcan ve Muhammed Emin Kuz’u AYM üyeliğine seçti. Rıdvan Güleç, Hicabi Dursun ve Celal Mümtaz Akıncı ise TBMM Genel Kurulu kararıyla AYM’ye taşınmıştı. 10 Ocak 2021’de ise Burhan Üstün emekliye ayrılacak. Erdoğan, o tarihte Üstün’ün yerine bir Yargıtay üyesini daha AYM üyesi olarak atayacak.

ÖZGÜLDÜR YIL SONU EMEKLİYE AYRILIYOR

Yaş haddinden 22 Aralık 2020’de emekliye ayrılacak Serdar Özgüldür ise 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından AYM üyeliğine getirildi. O tarihte Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreteri olan Deniz Hâkim Kıdemli Albay Özgüldür, AYM’de görev yapan son asker kökenli üye olacak. 17 Nisan referandumu ile birlikte AYM’ye asker kökenli üye seçme uygulamasına son verildi. Bu nedenle Özgüldür’ün yerine yeni isim seçilmeyecek ve AYM’nin üye sayısı 15 olacak. Özgüldür’ün gitmesinin ardından AYM’yi tamamen AKP döneminde seçilmiş üyeler oluşturacak.