Yüksel eylemcisine ‘korona’ muayenesi
Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra “işimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi’nde eylem yapan öğretmen Mehmet Dersulu’nun, dün yaptığı eylemde polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi.
Hastaneye götürülen Dersulu’nun, koronavirüs nedeniyle ateşinin ölçüldüğü bildirildi. Cumhuriyet’e konuşan Nuriye Gülmen, “Dersulu, 7-8 polis tarafından darp edildi. Boğazını sıkan polis darp raporu alarak Mehmet Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Adli muayene işlemi bittikten sonra Emniyet’e götürülen Mehmet, tekrardan hastaneye götürülerek ateşi ölçüldü. Koronavirüs nedeniyle yapılan bu kontrol bugün (dün) itibarıyla başladı” diye konuştu.
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