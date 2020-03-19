Yüksel eylemcisine ‘korona’ muayenesi

19 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Hastaneye götürülen Dersulu’nun, koronavirüs nedeniyle ateşinin ölçüldüğü bildirildi. Cumhuriyet’e konuşan Nuriye Gülmen, “Dersulu, 7-8 polis tarafından darp edildi. Boğazını sıkan polis darp raporu alarak Mehmet Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Adli muayene işlemi bittikten sonra Emniyet’e götürülen Mehmet, tekrardan hastaneye götürülerek ateşi ölçüldü. Koronavirüs nedeniyle yapılan bu kontrol bugün (dün) itibarıyla başladı” diye konuştu.