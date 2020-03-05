Yunanistan'a geçmeye çalışırken kaybettiği ailesine kavuşan 12 yaşındaki Menice: Çocuklara yardım etmek istiyorum

05 Mart 2020 Perşembe, 16:54

Getty Images Seyit Arapzade, kızı Menice Arapzade'yle

Geçtiğimiz hafta ailesiyle Yunanistan'a geçmeye çalışırken ailesini kaybeden 12 yaşındaki Menice Arapzade, ailesine kavuştu.

BBC Türkçe'nin Menice ile yaptığı röportajın yayımlandığı Çarşamba günü, o güne kadar İstanbul'da Menice'yi arayan babası Seyit Arapzade, Edirne'ye gitti.

Kamu kurumlarının çalışması sonucu Menice de Perşembe sabah Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında bulundu.

Menice ve babası bu bölgede bir araya geldikten sonra Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle kurumun çocuk evleri sitesine gitti.

Burada BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Menice, çok mutlu olduğunu, son bir hafta çok zor günler geçirdiğini ama artık yeni bir hayata başlaması gerektiğini söyledi.

Menice, "Çocuklara, parasız insanlara yardım etmek istiyorum" dedi.

Sınırı geçmeye çalışan çocukların en fazla neye ihtiyacını olduğunu sorduğumuzda ise "Çocukların çadıra ihtiyacı var" yanıtını verdi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1235558431446220801

Babası Seyid Arapzade de çok mutlu olduğunu belirtti ve tüm mültecilerin, diğer insanlar gibi haklara sahip olmasını dileğini söyledi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş: Haber sonrası harekete geçtik

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ise basında yayımlanan haberleri ihbar kabul ettiklerini, bu yüzden yaptığımız haberin ardından hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Özbaş, Çarşamba günü haberin duyulması ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Edirne Valiliği'nin devreye girmesiyle tüm kamu kurumlarının yoğun bir arama çalışması yürüttüklerini ve bunun sonucunda Menice'nin bulunup ailesine kavuşturulduğunu söyledi.

Menice ve babası, gün içinde, yaşadıkları Konya Ereğli'ye gidecek. Menice'nin annesi ve kardeşleri de şu anda Konya Ereğli'de bulunuyor.

Yunanistan sınırına geçerken Yunan askerleri, Menice'nin içinde bulunduğu grubu Türkiye'ye yollamış, Menice hariç aile üyelerini ise bir süre Yunanistan'da tuttuktan sonra onları da Türkiye'ye göndermişti.

Menice'den haber alamayan Baba Seyit Arapzade İstanbul'a gitmiş, Esenler Otogarı'ndan kızını aramaya başlamış, bu sırada Menice'nin annesi ve kardeşleri ise Konya Ereğli'ye dönmüşlerdi.

BBC Türkçe ekibi, Menice'ye ile İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesinde rastlamış, haberin yayımlanması konunun gündeme gelmesine katkı sağlamıştı.

Mahmut Hamsici ve Esra Yalçınalp'in haberi.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZyomOoJAmM&feature=youtu.be