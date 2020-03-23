Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı

Yunanistan bu geceden itibaren Türkiye ve İngiltere'den gelecek bütün uçuşları durdurma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2020 Pazartesi, 12:49

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