Yunusların dalgalarla dansı Üsküdar'dan görüntülendi

Üsküdar Sahili'nden denizde dalgalarla dans eden yunuslar görüntülendi.

DHA
02 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:18

Sabah saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nden denizdeki yunuslar görüntülendi. Gemilerin oluşturduğu dalgalarla dans eden yunuslar Kız Kulesi yakınlarında yüzdü. Defalarca suyun üstüne çıkan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.


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