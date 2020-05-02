Yunusların dalgalarla dansı Üsküdar'dan görüntülendi
Üsküdar Sahili'nden denizde dalgalarla dans eden yunuslar görüntülendi.
Sabah saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nden denizdeki yunuslar görüntülendi. Gemilerin oluşturduğu dalgalarla dans eden yunuslar Kız Kulesi yakınlarında yüzdü. Defalarca suyun üstüne çıkan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
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