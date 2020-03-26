Yurda dönen öğrenciler karantinada
Uçuş yasağı konulan 7 ülkeden getirilen 401 öğrenci Samsun’daki yurtlarda karantina altına alındı.
İki uçakla Çarşamba Havalimanı´na inen ve muayeneden geçen öğrencilerden ateşi yüksek çıkanlar hastanelere götürüldü.
Diğer öğrenciler ise Münevver Ayaşlı Kız Yurtları’na yerleştirildi. Öğrenciler 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.
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