Yurda dönen öğrenciler karantinada

Uçuş yasağı konulan 7 ülkeden getirilen 401 öğrenci Samsun’daki yurtlarda karantina altına alındı.

Cemil Ciğerim
26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

İki uçakla Çarşamba Havalimanı´na inen ve muayeneden geçen öğrencilerden ateşi yüksek çıkanlar hastanelere götürüldü. 

Diğer öğrenciler ise Münevver Ayaşlı Kız Yurtları’na yerleştirildi. Öğrenciler 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.


Video Haberler