Yurt dışında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşların sayısı açıklandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yaşamını yitiren yurttaşların sayısı 222'ye yükseldi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından dünya çapında krize yol açan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 yurttaş yaşamını yitirdi.
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