Yurtdışında 32 Türk yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında 32 Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, ailelerin isteği üzerine bunlardan bazılarının cenazelerinin süren kargo uçuşlarıyla yurda getirildiğini duyurdu.
Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgını konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 17 Mart’ta 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 897 yurttaşın Türkiye’ye getirildiğini, bu kişilerin İstanbul ve Kocaeli’ndeki yurtlarda karantinaya alındığını anımsatan Çavuşoğlu, “Dün (önceki gün) akşam itibarıyla 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk” dedi. Getirilen öğrencilerin Sakarya, Samsun ve Sivas’taki yurtlarda 14 günlük karantinaya alındığını kaydeden Çavuşoğlu, diğer ülkelerin talebiyle Türkiye’de bulunan yabancıların ülkelerine dönmesi için destek verdiklerini dile getirdi. Yurtdışında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, “Maalesef yurtdışında da çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 32 vatandaşımız yeni tip koronavirüs sebebiyle vefat etti” dedi. Türkiye’nin bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bizim de ihtiyacımız var. Üretim fazlası olursa onu ihraç edebiliriz” dedi. Öte yandan, ABD’de bir Türk yurttaşının da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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