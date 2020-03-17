Yurtların gece yarısı bir anonsla boşaltılmasına öğrenciler tepkili: Devlet bizi mağdur ediyor
Ankara ve Konya’da yurtların boşaltılıp koronavirüs karantinası için kullanılmaya başlamasının ardından İstanbul’da da İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet, Florya Kız Yurdu ve Başakşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman öğrenci yurtları, umreden ve yurtdışından gelenlerin karantinaya alınması için tedbir amacıyla boşaltıldı.
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada Avrupa’dan dönenlerin öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacaklarını ve bu yurtlarda kalan öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirildiğini açıkladı. Gece geç saatlerde yurtlarda yapılan anonsla öğrencilerin, dün öğle 12.00’ye dek yurdu terk etmeleri istendi. Öğrenciler, yanlarına alabildikleri eşyalarla yurtlardan ayrıldı. Memleketlerine giden öğrencilerin eşyalarının dolaplara kilitleneceği bilgisi verildi. İstanbul’da kalmak isteyen öğrenciler ise başka yurtlara nakledildi.
Cumhuriyet’e konuşan Fatih Sultan Mehmet Erkek Yurdu’nda kalan bir öğrenci, “Gece 10’da haber verdiler. Panoya ‘yurdu terk edin’ yazısını yazarak bizi yurttan çıkartıyorlar. 3 bin 400 kişinin kaldığı bir yurt bu şekilde boşaltılamaz. Devlet bizi mağdur ediyor. Ailelerimiz çok endişeli. Anneme karantina altına alınacak yurdun benim yurdum olduğunu söyleyemedim” diye konuştu. Başka bir öğrenci de “Yurtta bir kaos ortamı var. Bizleri başka yurtlara gönderiyorlar. Ancak o yurtlar dolup taşmış bir durum. Bir odada 6 kişiyle beraber kalmak istemiyorum. O yüzden eve gidiyorum. Yurda tekrardan ne zaman giriş yapacağımız belli değil. Bizim de canımız önemliyken şu an bu uygulamayla hiçe sayılıyoruz” dedi.
Video Haberler
- Salgının nedeni evlilik dışı ilişki ve eşcinsellikmiş
- Ünlü sunucu açıkladı: Korona pozitif
- Ünlü sunucu karantinadan böyle seslendi
- Çorum'da bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
- Tutuklu gazeteciler için kampanya: Haberin var mı?
- Salgına yakalananlar için uyardı
- İki şehirde daha umre karantinası
- Karantinaya alınan yurttaşların görüntüsü tepki çekti!
- Dr. Serdar Savaş: Kızımda koronavirüs tespit edildi
- Merkel koronavirüse karşı uyardı!