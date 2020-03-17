Yurtların gece yarısı bir anonsla boşaltılmasına öğrenciler tepkili: Devlet bizi mağdur ediyor

17 Mart 2020 Salı, 06:00

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada Avrupa’dan dönenlerin öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacaklarını ve bu yurtlarda kalan öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirildiğini açıkladı. Gece geç saatlerde yurtlarda yapılan anonsla öğrencilerin, dün öğle 12.00’ye dek yurdu terk etmeleri istendi. Öğrenciler, yanlarına alabildikleri eşyalarla yurtlardan ayrıldı. Memleketlerine giden öğrencilerin eşyalarının dolaplara kilitleneceği bilgisi verildi. İstanbul’da kalmak isteyen öğrenciler ise başka yurtlara nakledildi.

Cumhuriyet’e konuşan Fatih Sultan Mehmet Erkek Yurdu’nda kalan bir öğrenci, “Gece 10’da haber verdiler. Panoya ‘yurdu terk edin’ yazısını yazarak bizi yurttan çıkartıyorlar. 3 bin 400 kişinin kaldığı bir yurt bu şekilde boşaltılamaz. Devlet bizi mağdur ediyor. Ailelerimiz çok endişeli. Anneme karantina altına alınacak yurdun benim yurdum olduğunu söyleyemedim” diye konuştu. Başka bir öğrenci de “Yurtta bir kaos ortamı var. Bizleri başka yurtlara gönderiyorlar. Ancak o yurtlar dolup taşmış bir durum. Bir odada 6 kişiyle beraber kalmak istemiyorum. O yüzden eve gidiyorum. Yurda tekrardan ne zaman giriş yapacağımız belli değil. Bizim de canımız önemliyken şu an bu uygulamayla hiçe sayılıyoruz” dedi.