Yurtta destek kampanyası, dışarıya yardım: ‘Yardım’da çelişkiler

02 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Milli Savunma Bakanlığı’na ait fabrika ve dikimevlerinde üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve antibakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, dün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait A400M tipi dev kargo uçağıyla İtalya ve İspanya’ya ulaştırıldı.

İtalya ve İspanya’ya gönderilen yardım kolilerinin üzerinde Türk bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Forsu ve “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresinin yer alması dikkat çekti.

Yardım kolilerinde Mevlana'nın sözleri

Yardım kolilerinin üzerinde ayrıca Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri ile “Türkiye’den İtalyan ve İspanyol halklarına sevgilerle” sözleri yer aldı.

YAPILAN TIBBİ YARDIMLARLA ÖVÜNÜLÜYOR

İtalya ve İspanya’ya gönderilen yardımın miktarı hakkında ise bir bilgi verilmedi. Hükümet yetkilileri, dünyada koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana Türkiye’nin birçok ülkeye yaptığı tıbbi yardımlarla övünüyor.

Türkiye, ilk olarak salgının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu için 31 Ocak’ta gönderdiği askeri kargo uçağıyla Çin’e 93 bin 500 tıbbi maske, 2 bin adet de koruyucu giysi yardımı yapıldığını duyurdu.

Türkiye, salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İran’a da yardım gönderdi. Sağlık Bakanlığı, 17 Mart’ta İran’a bin adet koronavirüs tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildiğini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Mart ayı başında yaptığı Ankara ziyaretinde talebi üzerine Türkiye’nin Bulgaristan’a 50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük yardımı yaptığı Bulgaristan tarafından açıklandı. Türkiye’nin Bosna Hersek ve Filistin’e de koronavirüs salgınıyla mücadele için destek sağlayacağı da açıklandı ancak bu yardımın içeriği konusunda bir bilgi verilmedi.

'TÜRKİYE’NİN AYIRABİLDİĞİ KAYNAKLAR SON DERECE SINIRLI'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada 77 ülkenin Türkiye’den tıbbi yardım destek talebi ilettiğini, Türkiye’nin, 20 ülkenin talebine olumlu yanıt verdiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, koronavirüs salgınına karşı mücadele için ABD ve Avrupa devletleri başta olmak üzere birçok ülkenin ciddi kaynaklar ayırdığını ve bu yolla kendi toplumlarının dirençlerini artırmayı amaçladığını vurgulayarak “Tabii Türkiye’nin ayırabildiği kaynaklar son derece sınırlı. Eğer böyle bir dayanışma kampanyasına ihtiyaç varsa hükümetin de bu konuda köklü tedbirleri açıklamasına ihtiyaç var. ‘Dışarıya yardım yapıyoruz’ görüntüsü vermek bir kamu diplomasisi çabası olabilir ama bunun yanında içeride kendi mücadelemize ne kadar kaynak ayırabiliyoruz, bunun görülmesi lazım” dedi.