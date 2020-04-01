Yurttaş kendi maskesini yaptı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 09:55

Ankara Güvenpark'ta bir yurttaş pet şişelerden yaptığı maskeyle kuşlara yem verdi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 46 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı'nca, son 24 saatte 2 bin 704 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının 214'e ulaştığı bildirildi.



