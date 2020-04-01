Yurttaş kendi maskesini yaptı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısı devam ediyor.
Ankara Güvenpark'ta bir
yurttaş pet şişelerden yaptığı maskeyle kuşlara yem verdi.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE 46 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık Bakanlığı'nca, son 24 saatte 2 bin 704 kişiye
koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği,
toplam vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının 214'e ulaştığı bildirildi.
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