Zehir santraline Danıştay ‘dur’ dedi

05 Mayıs 2020 Salı, 17:25

Danıştay aldığı kararla İç Anadolu'nun en verimli topraklarına kurulması planlanan kömürlü termik santralin yapımına bir set daha çekti. Başkan Büyükerşen alınan bu kararın sevindirici olduğunu ve termik santrale ilişkin davalarda bir mihenk taşını daha aştıklarını belirtti.

MÜCADELENİN MİHENK TAŞLARINDAN

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Bu ihanetin Eskişehir'e, bereketli topraklarımıza yapılmaması için büyük bir mücadele verdik, veriyoruz. Tüm işlemlerin başı olarak gördüğümüz bu alanların özelleştirmesine yönelik açmış olduğumuz davayı kazandık. Hem yerel yönetimler olarak bizler, hem sivil toplum kuruluşları hem de hemşehrilerimiz bu yanlış kararın hukuksal düzlemde bozulacağına yürekten inanıyorduk. Sonuçta belediye olarak temyize götürdüğümüz davayı kazandık. Danıştay aldığı kararla Özelleştirme Başkanlığı'nın kararının iptaline karar vererek, Eskişehir'e bu kötülüğün yapılmasına ‘dur’ demiştir. Bu alınan karar da bu mücadelemizde önemli bir mihenk taşı olacaktır. Bu kötü günlerde şehrimize, hemşehrlerimize moral olacağını düşündüğüm bu karar için mücadele veren tüm kurum, kuruluş ve çevre dostlarına teşekkür ediyorum" dedi.