Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Bu sınavı yapmak istiyoruz

23 Nisan 2020 Perşembe, 18:16

Ülke TV'de konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile ilgili, "Güney Kore'deki gibi statlarda ya da açık havada sınav olma gibi durum olabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Selçuk, "Mümkünse zamanında eğer mümkün olmazsa en kısa zaman içerisinde bu sınavı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik yaptığı açıklamada, "Birçok kişi tekrar tekrar soruyor. Bizim vazifemiz bin kere cevap vermek. Biz istiyoruz ki bir an önce okullar açılsın. Çocuklarmız öğretmenlerine kavuşssunlar. Türkiye'deki ve dünyadaki gidişatı takip ediyoruz. Bir takım açıklamalar var bu açıklamaları da göze alarak bazı hazırlıklar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

TELAFİ EĞİTİMİ

Telafi eğiitimlerinin imkan olursa bu aylarda gerçekleştirebileceklerini aktaran Selçuk, "Telafi eğitimini bütün olarak ele alıyoruz. Okullar diyelim ki Mayıs'ta Haziran'da açıldı bir programımız var. Nasıl ve ne kadar bir süre de yapabiliriz diye hesaplamalar yaptık. Bu aylarda imkanımız olursa telafiye başlayacağız. Olmazsa başka ayrı bir programda düzenledik. Uzaktan eğitimin daha sonraki dönem eğitimini de içerecek şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

KARNELER NASIL DÜZENLENECEK?

Karnelerin nasıl düzenleneceğine yönelik Ziya Selçuk'un açıklaması ise şöyle;

"Birinci dönem notlarının ele alındığı bir süreç olacak. Önümüzdeki süreçte telafi eğitimi ne zaman olacağı şeklinde bazı somut açıklamalarını yapma dönemine de gelmiş bulunuyoruz. "

LGS YAPILACAK MI?

Bakan Selçuk, Taha Dağlı'nın LGS ile ilgili, "Güney Kore'deki gibi statlarda ya da açık havada sınav olma gibi durum olabilir mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi;

"Tabiki de olabilir. Mümkünse zamanında eğer mümkün olmazsa en kısa zaman içerisinde bu sınavı yapmak istiyoruz. Online olmamak şartıyla öncelik sağlık olarak belli düzenlemelerle bu sınavı yapabiliriz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da yaptık. Bunun değerlendirilmesi yapılır. Farklı uygulamalara da açığız.

Velilerimize tavsiyemiz, güzel hatıralar oluşturacak şekilde bugünleri güzel anacağımız bir fırsata çevirirlerse elbette mutlu oluruz. İnşallah bayrama da güzel sağlıklı sıhhatli kavuşuruz. "