Zoom'dan güncelleme açıklaması

04 Nisan 2020 Cumartesi, 16:04

Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını sebebiyle şirketlerin evden çalışmaya dönmesi ardından bütün dünyada büyük popülarite yakalayan görüntülü konuşma uygulaması Zoom, program güncelleme politikalarına ilişkin açıklama yaptı.

Zoom, yaptığı açıklamada önümüzdeki 90 gün boyunca herhangi bir güncelleme yapmayacağını ve yalnızca güvenlik sorunlarına ilişkin çalışmalar yapacağını duyurdu.

Geçen ay 200 milyon aktif kullancıya sahip olduğu açıklanan uygulamanın kullanıcı verilini Facebook ile paylaştığına ilişkin söylentiler çıkmıştı. Bu iddiaların üzerine ise Elon Musk SpaceX çalışanlarına güvenlik gerekçesiyle Zoom kullanmalarını yasaklamıştı.

Zoom'un CEO'su Eric S. Yuan konuya ilişkin kaleme aldığı blog yazısında 20 ülkede 90 binden fazla okulun Zoom'u kullandığını ifade etti. Ayrıca Aralık 2019'da 10 milyon olan aktif kullanıcı sayısı Mart 2020'de 200 milyona yükseldi.

Zoom, 90 günlük güvenlik geliştirmelerini üçüncü bir tarafsız uzman ekibiyle birlikte yapacak ve 90 günün sonunda bir şeffaflık raporu da hazırlayacak.