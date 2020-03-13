Zorla müdahale etik ilkelere aykırı

13 Mart 2020 Cuma, 06:00

Türk Tabipler Odası üyesi Murat Ekmez “Türkiye’de bir ilk yaşandı. Ölüm orucunda olan insanlar evlerinde zorla alınarak hastaneye götürüldü. Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesi uyarınca, kişilere zorla müdahale edilmesi etik ilkelere aykırıdır. Bölek ve Gökçek’in protestolarını sona erdirmesi için sorumlulara sesleniyoruz” dedi. Bölek ve Gökçek’i ziyaret eden Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da “Helin ve İbrahim biz gidene kadar su, tuz ve şeker alamamışlar. Hastane hiçbir önlem almadı. Helin ve İbrahim talepleri kabul edilirse ölüm orucunu bırakacaklarını söylediler” diye konuştu. Gökçek ve Bölek zorla yoğun bakıma alınarak tedavilerine başlandı.

