Zorla müdahale etik ilkelere aykırı
Taksim’de bulunan İnsan Hakları Derneği’nin İstanbul Şubesi’nde bir araya gelen Açlık Grevlerini İzleme Heyeti, ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in zorla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Türk Tabipler Odası üyesi Murat Ekmez “Türkiye’de bir ilk yaşandı. Ölüm orucunda olan insanlar evlerinde zorla alınarak hastaneye götürüldü. Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesi uyarınca, kişilere zorla müdahale edilmesi etik ilkelere aykırıdır. Bölek ve Gökçek’in protestolarını sona erdirmesi için sorumlulara sesleniyoruz” dedi. Bölek ve Gökçek’i ziyaret eden Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da “Helin ve İbrahim biz gidene kadar su, tuz ve şeker alamamışlar. Hastane hiçbir önlem almadı. Helin ve İbrahim talepleri kabul edilirse ölüm orucunu bırakacaklarını söylediler” diye konuştu. Gökçek ve Bölek zorla yoğun bakıma alınarak tedavilerine başlandı.
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