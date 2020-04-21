Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar

Koronavirüs salgını nedeniyle sahil şeritlerinin yasaklanmasına rağmen Beşiktaş Bebek Sahili'nde yürüyenler ve spor yapanlar dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2020 Salı, 10:20


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