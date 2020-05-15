Bülent Arınç, ezan sonrası okunan dualar için "Bana kalırsa bid'at'tir" yorumu yaptı, Twitter'da TT oldu
Youtube'da Kemal Öztürk'ün programına katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, ezanlardan sonra okunan dualar için "Bana kalırsa ben bu bir 'bid'at'tir. İnsanları nefret mi ettiriyoruz yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz?" deyince sosyal medyanın gündemine oturdu.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, konuk olduğu bir Youtube programında ezan sonrası okunan dualar ve Mevlid'i Şerif'ler için yorum yapınca tepki çekti.
Arınç'ın "İnsanları nefret mi ettiriyoruz yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz. Sen iyi bir iletişim uzmanısın bu konuda anketçiler bir şeyler sorsalar iyi olur. Bana kalırsa ben bu bir 'bid'at'tir diyorum" ifadelerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ve AKP medyasına yakın bazı isimler Twitter'da ²Arınçİstifa hashtag'ini gündemdekiler sıralamasında zivreye taşıdıı.
Bülent Arınç'ın açıklaması:
Her gün yatsı ezanı okunuyor. Camide kimse yok. cemaat de yok zaten. Namaz da kılınamıyor. Ama arkasından aziz kardeşim 15 dakika salavatlar, Mevlid-i Şerif'ler, dualar...
Böyle bir şey bir defa olur benim bildiğim. Her gün Mevlid-i Şerif gibi ezanın arkasından öğlen de var böyle bir şey daha kısa, ikindi de var böyle bir şey daha kısa.
İnsanları nefret mi ettiriyoruz yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz. Sen iyi bir iletişim uzmanısın bu konuda anketçilere bir şeyler sorsalar iyi olur. Bana kalırsa ben bu bir 'bid'at'tir diyorum.
Bid'at ne demek?
Bid'at kelime itibarıyla sonradan ortaya çıkan şey, yenilik olup, İslam hukukuna göre örneksiz bir şey yapmak, yeni bir iş ortaya koymak, genel kanaata aykırı davranışta bulunmak ve daha önce benzeri olmayan bir şeyi icat etmek gibi anlamlara gelir.
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