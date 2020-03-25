Canlı yayının bittiğini zanneden şarkıcı Sıla kameraya böyle yakalandı
şarkıcı Sıla, Instagram'da yayın yaptı. Ancak yayının sonunda yaşadığı kaza izleyenleri gülümsetti.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde duran birçok sanatçı gibi Sıla da Instagram üzerinden sevenleriyle buluşmaya başladı.
Başarılı isim bundan 2 gün önce sosyal medya hesabından online konser verdi. Ancak konser sonunda “Oh be kurtuldum” şeklinde yorumlanan hareketi yayına damga vurdu.
PANİK OLDU
Bir anlık panikleyen Sıla, durumu hemen toparlamaya çalıştı ama o anlar kameraya şöyle yansıdı:
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